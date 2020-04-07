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ترامب: عملتنا قوية رغم جائحة كورونا

09:34 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
ترامب: عملتنا قوية رغم جائحة كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عملة بلادة قولة وأصولهم ثابته رغم وباء كورونا المستجد، واصفًا فيروس كورونا بـ"الطاعون" بمعنى الكلمة.

وقال ترامب، في كلمة له لكشف مستجدات أزمة كورونا، اليوم الثلاثاء، إن إدارته ستطرح حزمًا تحفيزيةً كثيرةً إذا دعت الحاجة لذلك،

وطالب ترامب، شعبه بضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي، لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي، على أن إدارته تسعى جاهدة لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا

دونالد ترامب فيروس كورونا المستلزمات الطبية

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