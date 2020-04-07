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بوتين يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني

07:00 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بوتين يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء البريطاني

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي نقل اليوم إلى قسم العناية المشددة بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا.

وقال بوتين - في برقيته إلى رئيس الوزراء البريطاني، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أود أن أعرب عن خالص دعمي لكم في هذا الوقت العصيب.. إنني على يقين من أن طاقتك وتفاؤلك وروح الدعابة التي تتمتع بها ستساعدك على هزيمة المرض"، متمنيًا له الشفاء العاجل والكامل.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، في الـ27 من مارس الماضي، إصابته بفيروس "كورونا"، وتم نقله أول أمس الأحد الموافق الـ 5 من أبريل الجاري إلى المستشفى بعد 10 أيام من إصابته بالمرض بناءا على توصية من طبيبه المعالج،كما نُقل مؤخرًا إلى قسم العناية المشددة بعد أن ساءت أعراض إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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