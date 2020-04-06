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ترامب: نشرنا 8540 سريرًا من المخزون الفيدرالي لمواجهة تفشي كورونا

11:52 م الإثنين 06 أبريل 2020
ترامب: نشرنا 8540 سريرًا من المخزون الفيدرالي لمواجهة تفشي كورونا

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم نشر 8450 سريرًا من المخزون الفيردالي في إطار جهود الولايات المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقرر ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، إرسال سفينة حربية إلى ولاية نيويورك الأمريكية، لمساعدتها في مواجهة وباء كورونا.

وأعلن أنه جاري تصنيع الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي، لتوزيعها على المستشفيات في إطار جهود مكافحة كورونا، كما سيتم إرسال ملايين الأقنعة والقفاذات الطبية إلى مختلف الولايات.

ترامب المخزون الفيردالي فيروس كورونا أجهزة التنفس الصناعي

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