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ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في كندا إلى 2.5 مليون طلب

10:33 م الإثنين 06 أبريل 2020
ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في كندا إلى 2.5 مليون طلب

كندا

أوتاوا - (د ب أ)

قالت وزيرة التوظيف الكندية كارلا كالتروه، اليوم الاثنين، إن حوالي 2.5 مليون كندي تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة وأنه تم التعامل مع حوالي 2.2 مليون طلب، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم وإجراءات الحد من انتشاره في كندا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الكندية أطلقت اليوم برنامج الدعم المؤقت للكنديين المتضررين من تداعيات وباء كورونا باسم "برنامج إعانة الطوارئ" ويمنح الشخص الذي تنطبق عليه الشروط دعما أسبوعيا قدره 500 دولار كندي ولمدة تصل إلى 16 أسبوعا.

وبحسب وزيرة التوظيف، فإن ما بين مليونين وثلاثة ملايين كندي يمكن أن يتقدموا بطلبات الحصول على إعانة برنامج إعانة الطوارئ خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة.

وقالت الوزيرة "لا نعرف إلى أين ستصل هذه الأرقام".

وكان عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة قد وصل إلى 13ر2 مليون طلب في اعقاب قرار الإغلاق الاقتصادي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

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