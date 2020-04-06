تركيا تطالب البنوك برفض تمويل مشتريات العملات الأجنبية بالقروض

أنقرة - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة، إن السلطات الرقابية في تركيا، طالبت البنوك بفحص طلبات الاقتراض الجديدة بدقة والتأكد من عدم استخدامها، في تمويل مشتريات النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هيئة الرقابة المالية التركية المعروفة بالأحرف "بي.دي.دي.كيه" أرسلت خطابا إلى البنوك تطالب فيها بمنع المقترضين من استخدام القروض في تجارة العملات الأجنبية والذهب والأوراق المالية وأي شيء آخر غير الأنشطة الاقتصادية الأساسية.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التوجيهات تأتي في الوقت الذي خفضت فيه تركيا أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وهو يمكن أن يدفع بعض المستثمرين إلى الاقتراض من السوق التركية وإعادة الاستثمار في المنتجات المالية خارجها حيث مازالت أسعار الفائدة أعلى.

وكانت أسعار الفائدة على قروض الليرة التركية التي تستخدم لشراء عملات أجنبية قد ارتفعت بشدة خلال الشهور الـ 12 الماضية في إطار محاولات صناع السياسة التركية تشديد القيود على خروج السيولة النقدية من البلاد. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من المضاربة على العملة التركية.