الإمارات تدعم اقتراح السعودية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك بلس"

أبوظبي - (دب ا)

أعلن سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة بالإمارات، دعم بلاده لاقتراح السعودية، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لدول "أوبك بلس" ومجموعة من الدول الأخرى، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمي.

وقال في تصريحات، اليوم الأحد، إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لاتقتصر فقط على مجموعة دول "أوبك بلس " بل على جميع المنتجين حول العالم ما يسهم في معالجه ضعف الطلب العالمي في أسواق النفط العالمية.

وأشاد الوزير الإماراتي "بالدور الايجابي والمحوري للسعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية".

وقال "لاننسى دور المملكة العربية السعودية في اتفاقية (أوبك بلس) السابق اذ قامت المملكة بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها".

وثمن المزروعي الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها روسيا لتعاونها البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وأكد ثقة الإمارات بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية ما يساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.