شركتان أمريكية ألمانية تطوران لقاحًا ضد كورونا قد يجهز نهاية العام

وكالات:

طورت الشركة الأمريكية "فايزر"، والألمانية "بايو إن تك"، لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، وهو مرهون بنتائج التجارب، وقد يكون جاهزا نهاية العام، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وذكرت شركة "بايو إن تك"، التي تتخذ من مدينة ماينز الألمانية مقراً لها، في بيان نشرته "سي إن إن"، أن المجموعة الأولى من المشاركين قُدمت لهم جرعات من اللقاح المحتمل، ويحمل اسم "BNT162"، خلال المرحلة 1/2 من الدراسة السريرية في ألمانيا.

وقالت الشركة في بيان: "تم تطعيم 12 مشاركاً في الدراسة باللقاح المحتمل BNT162 في ألمانيا منذ بدء الدراسة في 23 أبريل 2020".

ولا توجد معلومات متاحة عن النتائج حالياً. وأوضحت "BioNTech" أن حوالي 200 متطوع سليم الصحة، وتتراوح أعمارهم بين 18 و55 عام، ستٌقدم لهم جرعات تتراوح من 1 ميكروجرام إلى 100 ميكروجرام للعثور على الجرعة المثلى لمزيد من الدراسات.

وأضافت شركة التكنولوجيا الحيوية أنه "سيتم التحقق من سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية".

وقال البيان إن شركة "فايزر" و"بايو إن تيك" تخططان لبدء تجارب "BNT162" في الولايات المتحدة بمجرد الحصول على الموافقة التنظيمية، والمتوقعة قريباً.

ووافق المعهد الإتحادي الألماني للقاحات والأدوية الطبية على التجربة، التي تعد أول تجربة سريرية في ألمانيا للقاح ضد "كوفيد-19"، في 22 أبريل.