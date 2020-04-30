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تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا

07:22 م الخميس 30 أبريل 2020
تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا

ميخائيل ميشوستين

وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا، عقب إعلان ميخائيل ميشوستين، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، خضوعه للحجر الصحي المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

أبلغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.

ميخائيل ميشوستين روسيا السلطات الروسية فيروس كورونا

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