أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الولايات المتحدة

01:57 م الخميس 30 أبريل 2020
تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الولايات المتحدة

تركيا ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الولايات ا

أنقرة - (د ب أ):

أقلعت من العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم الخميس طائرة شحن عسكرية ثانية محملة بالمساعدات الطبية في طريقها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن هذا يأتي بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في إطار جهود تركيا لدعم البلدان الأخرى في مكافحة فيروس كورونا.

وتتضمن المساعدات، التي أعدتها وزارتا الدفاع والصحة في تركيا، مستلزمات طبية وقائية ومواد معقمة.

وقبل يومين، أرسلت تركيا الطائرة الأولى المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الولايات المتحدة.

وكان أردوغان كتب في رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرفقها مع طائرات المساعدات الأولى،:"كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن باعتبارها شريكا موثوقا وقويا للولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "التطورات الأخيرة في منطقتنا أظهرت أهمية مواصلة التحالف التركي- الأمريكي والتعاون بأقوى صوره".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث تسجيل الإصابات والوفيات من جراء كورونا، حيث سجلت أكثر من مليون إصابة ونحو 62 ألف وفاة. أما تركيا فسجلت 118 ألف إصابة وثلاثة آلاف وفاة.

تركيا أمريكا مساعدات طبية فيروس كورونا

الخبر التالى:

الكنيست يمدد السماح للـ"شين بت" بتعقب مُصابي كوفيد-19 إلكترونيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لدينا الخبرة".. الصحة تبدأ حقن الحالات الحرجة من كورونا ببلازما المتعافين