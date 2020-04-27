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وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يبحثان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

08:47 ص الإثنين 27 أبريل 2020
وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يبحثان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

طهران - (د ب أ):
أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد هاتفيا التطورات الإقليمية.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تباحثا خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مساء أمس، حول سبل مكافحة فيروس كورونا، وغيره من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الإمارات فيروس كورونا

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