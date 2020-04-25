أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

روسيا تجري أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

12:16 م السبت 25 أبريل 2020
روسيا تجري أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

روسيا تجري أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورون

موسكو- (أ ش أ):

أجرت روسيا حتى اليوم أكثر من 2.7 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وأشارت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم السبت إلى أن عدد الاختبارات بلغ خلال الخميس الماضي 168 ألف اختبار للكشف عن إصابات المواطنين الروس بالفيروس التاجي.

وأعلنت رئيس هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا في وقت سابق أن القيود والتدابير الصارمة بسبب تفشي "كورونا" يتعين أن تتواصل في روسيا لمدة أسبوعين إضافيين كحد أدنى.

وأعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس جمهورية القرم اليوم السبت تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي في القرم إلى 67 مصابا، من بينهم 37 مصابا من الذين يسكنون في القرم والباقي من الوافدين إليها.

هذا المحتوى من

روسيا اختبار كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

شبح "التأخر" يطارد صناعة مكونات السيارات الإيطالية بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3891

    عدد المصابين

  • 1004

    عدد المتعافين

  • 287

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2721354

    عدد المصابين

  • 748876

    عدد المتعافين

  • 191614

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:آخر تطورات كورونا.. مبادرة عالمية لإنتاج "علاج ولقاح" وتهديد بموجة ثانية