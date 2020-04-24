الأردن يسجل إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 حالات شفاء
عمان - أ ش أ
أعلن الدكتور محمد الغزو مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي في الأردن، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقال الغزو - في تصريحات اليوم /الجمعة/ وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إنه تم تسجيل خمس حالات شفاء جديدة أيضا في المستشفى وخرجت إلى الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، مشيرا الى أن عدد الحالات المتبقية بقسم العزل بالمستشفى بما فيها الحالة الجديدة المكتشفة 10 حالات.
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