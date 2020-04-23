رئيس النواب الليبي يقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد

وكالات:

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد.

واقترح صالح، في كلمة، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الخميس، تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف "تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة".

هذا وأكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن "المشهد انحدر إلى أسوأ حال نتيجة لممارسات وفساد ما يسمى المجلس الرئاسي".

وأكد حفتر، في كلمة اليوم، نقلتها فضائية الحدث، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، أتى بـ"المستعمر التركي" لاحتلال البلاد.

وأضاف أن "خيار الشعب الليبي هو إسقاط الاتفاق السياسي وتفويض الجيش الشرعي".

وتابع "المجلس الرئاسي يتبنى ما ترتكبه منظمات الإرهاب في صبراتة ومصران، والمجلس أدعى الشرعية بالباطل".

واستطرد "نواصل كفاحنا داخل العاصمة طرابلس لتحريرها".