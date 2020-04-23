ماكرون: على الاتحاد الأوروبي تقديم دعم للمناطق المتضررة بكورونا

باريس - (د ب أ):

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي توفير تحويلات مالية، وليس قروضا فحسب، من أجل إنعاش اقتصادات المناطق الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وأضاف ماكرون عقب قمة أوروبية عقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) إن نقطة الخلاف في مناقشات القمة دارت حول إنشاء صندوق للتعافي الاقتصادي، لا يتعلق فحسب بتكوين ديون أوروبية جديدة، ولكن بشأن ما إذا كانت المناطق الأكثر تضررا من الجائحة ستتلقى تحويلات مالية أو قروض فحسب.

وقال الرئيس الفرنسي: "اعتقد في هذه اللحظة التي نمر بها أن هذه التحويلات يجب أن تكون في شكل إعانات، تحويلات مالية حقيقية." وذكر ماكرون بالاسم إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، كدول في أشد الحاجة للمساعدات.

وأضاف محذرا: "اعتقد، بصورة واضحة، أن قارتنا لن يكون لها مستقبل إذا لم نوفر لها هذا الرد... إذا تخلينا عن هذه المناطق، فإننا ندع جزءا من أوروبا يتهاوى، وسيسقط معه كامل أوروبا".