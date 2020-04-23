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الإماراتية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

12:56 م الخميس 23 أبريل 2020
الإماراتية: تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الاماراتية

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المتسجد، ليرتفع بذلك الحالات المسجلة إلى 8756 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أنها أجرت أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، في إطار خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضًا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 56 حالة، كما أعلنت شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد حالات الشفاء إلى 1,637 حالة.

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وزارة الصحة الإماراتية أبوظبي فيروس كورونا

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