العراق: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة شفاء بالعراق.

وذكر بيان للوزارة أوردته وكالة الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أنه تم فحص 2043 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 62880 نموذجا .

وأوضح البيان أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 1631، ومجموع الوفيات 83 وحالات الشفاء 1146 حالة.