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كورونا في إيران: 94 وفاة و1194 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

02:58 م الأربعاء 22 أبريل 2020
كورونا في إيران: 94 وفاة و1194 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

وزارة الصحة الإيرانية

طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5391 حالات، بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 85 ألفا و 996 حالة، بعد تسجيل 1194 حالة إصابة جديدة.
ووصف حالة 3311 من المصابين بالحرجة.
كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 63 ألفا و113 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وزارة الصحة الإيرانية طهران فيروس كورونا

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