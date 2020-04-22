الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا جديدا في حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

عاودت وفيات فيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة الارتفاع ، مسجلة 2660 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45174 ، بحسب أحدث إحصاء لموقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم عند الساعة 2330 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش.

كما أظهرت إحصائيات الموقع تسجيل 23626 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ليصل عدد الإصابات إجمالا إلى 816385 حالة.

وكانت وتيرة الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تراجعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى ما دون ألفي حالة وفاة يوميا.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء حزمة تحفيز إضافية بقيمة 484 مليار دولار، تتضمن مساعدات إلى الشركات الصغيرة ودعما ماديا للمستشفيات وتمويلات لإجراء مزيد من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء تصويت المجلس بعد ساعات من توصل الكونجرس والبيت الأبيض لاتفاق بشأن إعادة تمويل برنامج أساسي يوفر تمويلا للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، للإبقاء على توظيف العمال، مع توفير تسهيلات قروض جديدة للكوارث، بقيمة إجمالية 380 مليار دولار.

ويأتي التمويل الجديد إلى جانب حزمة تحفيز سابقة بقيمة 2ر2 تريليون دولار، وهي الثالثة منذ مارس، عندما بدأت الجائحة تضرب الولايات المتحدة.

وشهدت الولايات المتحدة انضمام أكثر من 22 مليون شخص إلى صفوف العاطلين عن العمل منذ بدء تفشي الوباء وصدور أوامر للعديد من الشركات بإغلاق أبوابها لوقف انتشار المرض. وتشكل الشركات الصغيرة حوالي نصف العمالة في القطاع الخاص الأمريكي.