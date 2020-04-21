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نجاة حاكم إقليم أفغاني من محاولة اغتيال بقنبلة مزروعة على الطريق

09:41 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
نجاة حاكم إقليم أفغاني من محاولة اغتيال بقنبلة مزروعة على الطريق

الشرطة الافغانية

أفغانستان - (أ ش أ)

أعلن مصدر بالحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن انفجارًا وقع في وقت سابق من اليوم واستهدف قافلة سيارات تابعة لحاكم إقليم خوست محمد حليم فدائي.

وقال مصدر حكومي مطلع، لم يكشف عن هويته، إن الحادث وقع، في وقت سابق اليوم، بينما كان فدائي في طريقه إلى مكتبه.. مُضيفًا أن الانفجار أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بينهم اثنان من طاقم الأمن المرافق للمسؤول.. حسبما أوردت وكالةأنباء "خامة-برس" الأفغانية.

كما أضاف أنه تم زرع العبوات الناسفة المتسببة في الانفجار على جانب الطريق، وأنها انفجرت بعد وقت قصير من مرور سيارة فدائي، لكنه نجا من الانفجار دون أن يصاب بأذى.

جدير بالذكر أنه لم يعلن أي فرد أو جماعة بما في ذلك حركة طالبان المُسلحة حتى الآن مسؤوليته عن الحادث.

هذا المحتوى من

الحكومة الأفغانية أفغانستان محمد حليم فدائي

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