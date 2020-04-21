برلين تسمح بالمظاهرات المحدودة والصلوات الجماعية

برلين - (د ب أ)

قررت حكومة ولاية برلين الألمانية، اليوم الثلاثاء، السماح بتنظيم المظاهرات محدودة العدد والصلوات الجماعية وذلك بعد حظرها لأسابيع بسبب وباء كورونا.

وفي أعقاب جلسة الحكومة، قال كلاوس ليدرر، وزير ثقافة الولاية إنه اعتبارا من الرابع من مايو المقبل، سيتم السماح بالتجمعات في الهواء الطلق شرط ألا يزيد عدد المشاركين فيها عن 50 شخصا وشرط الالتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي.

واعتبارا من غد الأربعاء، تعتزم برلين تخفيف الحظر الشامل القائم حاليا على نطاق واسع في الولاية، حيث سيتم السماح بتنظيم مظاهرات بمشاركة بحد أقصى 20 شخصا، مع إمكانية السماح باستثناءات في حالات خاصة.

كما ستسمح برلين بإقامة الصلوات الجماعية اعتبارًا من الرابع من الشهر المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن حرية التظاهر والحرية الدينية تعد من أهم الحقوق الأساسية في ألمانيا، لكن السلطات الألمانية قيدت هذه الحقوق على نحو قوي منذ أسابيع بسبب جائحة كورونا.