النرويج تلغي امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

أوسلو - (د ب أ)

قررت الحكومة النرويجية، إلغاء كل الامتحانات التحريرية والشفهية لطلبة الثانوية العامة، بسبب جائحة كورونا.

وقالت جوري ملبي، وزيرة التعليم، في مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم الثلاثاء، إن شهادات الطلاب ستعتمد على أدائهم السابق.

وأضافت الوزيرة أن التعليم عن بُعْد سيستمر حتى العطلة الصيفية.

وأوضحت الوزيرة أن الامتحانات لم يتم إلغاؤها بالنسبة للطلاب الذين يدرسون من خارج المدرسة.

وكانت الحكومة النرويجية، أعادت فتح المدارس بالنسبة للصفوف الابتدائية الأربعة الأولى اعتبارا من أمس الاثنين، فيما أبقت على التعليم عن بُعْد بالنسبة للمراحل الأكبر.