أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

النرويج تلغي امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

06:15 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
النرويج تلغي امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

فيروس كورونا

أوسلو - (د ب أ)

قررت الحكومة النرويجية، إلغاء كل الامتحانات التحريرية والشفهية لطلبة الثانوية العامة، بسبب جائحة كورونا.

وقالت جوري ملبي، وزيرة التعليم، في مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم الثلاثاء، إن شهادات الطلاب ستعتمد على أدائهم السابق.

وأضافت الوزيرة أن التعليم عن بُعْد سيستمر حتى العطلة الصيفية.

وأوضحت الوزيرة أن الامتحانات لم يتم إلغاؤها بالنسبة للطلاب الذين يدرسون من خارج المدرسة.

وكانت الحكومة النرويجية، أعادت فتح المدارس بالنسبة للصفوف الابتدائية الأربعة الأولى اعتبارا من أمس الاثنين، فيما أبقت على التعليم عن بُعْد بالنسبة للمراحل الأكبر.

فيروس كورونا النرويج امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

تركيا تسجل 119 وفاة و4611 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3333

    عدد المصابين

  • 821

    عدد المتعافين

  • 250

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2478634

    عدد المصابين

  • 651736

    عدد المتعافين

  • 170389

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا