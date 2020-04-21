تحتل العرش منذ 68 سنة.. الملكة إليزابيث تحتفل بميلادها الـ94

لندن - (د ب أ):

تحتفل الملكة إليزابيث الثانية بعيد ميلادها الرابع والتسعين، حيث يتوقع أن يكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على رأس المهنئين، اليوم الثلاثاء.

ولا يتوقع أن تشارك الملكة، التي تتربع على العرش لأكثر من 68 عامًا، في أي أحداث عامة بسبب الإغلاق شبه الكامل لبريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت العائلة المالكة، إلغاء الموكب العسكري السنوي للخيول وعربات المدافع أمام قصر باكنجهام، مقر الملكة في لندن ، بمناسبة عيد ميلادها.

وقال القصر إن الملكة وزوجها الأمير فيليب، غادرا لندن واتجها إلى قلعة وندسور الشهر الماضي "كإجراء وقائي" وسط جائحة فيروس كورونا.

وتتربع الملكة إليزابيث، المولودة عام 1926، على العرش منذ عام 1952، عندما كان عمرها 25 عامًا.​