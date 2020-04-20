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خبراء: بريطانيا ربما تجاوزت الذروة الأولى من الوفيات بكورونا

08:57 م الإثنين 20 أبريل 2020
خبراء: بريطانيا ربما تجاوزت الذروة الأولى من الوفيات بكورونا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

ذكر خبراء اليوم الاثنين، أن بريطانيا ربما تكون قد تجاوزت بالفعل ذروتها الأولى من الوفيات المرتبطة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الصحية عن تراجع العدد الإجمالي اليومي للوفيات المسجلة إلى 449 حالة في كل أنحاء المملكة المتحدة.

فقد أضاف جهاز الصحة الوطني في انجلترا ، حيث تم تسجيل معظم حالات الوفاة التي سجلت في بريطانيا بالمستشفيات وعددها 16509 حالات وفاة، 429 حالة وفاة لرقمه الاجمالي اليوم.

وقال جاسون أوك وكارل هينجهان بمركز الطب الشرعي التابع لجامعة أوكسفورد إنه "اتساقا مع التحليلات السابقة فإن ذروة الوفيات حدثت في الثامن من الشهر الحالي".

وأوضح الخبيران، في مدونة لهما "أن لندن شهدت ذروة الوفيات في الرابع من أبريل الحالي، أي قبل أربعة أيام من بقية أنحاء البلاد" مشيرين إلى أن جهاز الصحة الوطني في انجلترا سجل حالات وفاة اليوم أقل بنسبة 36 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق.

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