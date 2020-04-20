الليكود يؤكد استئناف المفاوضات مع جانتس"قريبا" لتشكيل حكومة إسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

انتهى لقاء عُقد اليوم الاثنين بين رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية.

وأفاد بيان لحزب "ليكود" بزعامة نتنياهو بأن الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة طارئة ستُستأنف "في أقرب فرصة" بعد مراسم إحياء ذكرى الهولوكست، والتي تنتهي بعد غروب يوم غد الثلاثاء.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول اللجنة القضائية.

وفي إسرائيل، يتم تعيين القضاة من جانب لجنة من تسعة أعضاء تضم قضاة المحكمة العليا ووزيرين واثنين من النواب.

رغم أن حزبي ليكود بزعامة نتنياهو و"أزرق-أبيض''، بزعامة جانتس، أمامهما حتى السابع من أيار/مايو لإكمال مفاوضات التوصل إلى اتفاق، فإن صباح اليوم الاثنين، قبل بدء جلسة الكنيست، كان يمثل موعدا رمزيا.

وكان حزب جانتس هدد بإمكانية طرح مشروع قانون يمنع أي شخص يواجه لائحة اتهام من تشكيل حكومة، وهو الأمر الذي يستهدف نتنياهو الذي من المقرر أن تبدأ محاكمته بتهم فساد في 24 مايو القادم.

إلا أن جانتس لم يطرح مشروع القانون حتى الآن.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أحال الخميس الماضي رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، بعدما فشل جانتس، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته.

وبنقل التفويض للكنيست، سيكون أمام أي نائب، بما في ذلك جانتس ونتنياهو، أسبوعان لتشكيل حكومة إذا ما تمكن من الحصول على دعم 61 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا في غضون21 يوما.

وإذا لم يفلح ذلك فإن إسرائيل ستتجه لإجراء رابع انتخابات منذ أبريل من عام 2019 .