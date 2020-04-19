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الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:46 م الأحد 19 أبريل 2020
الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، مساء الأحد، تسجيل 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6,781 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الوزارة أجرت أكثر من 23 ألفـ فحص جديد، للكشف عن مصابين جديد بوباء كورونا.

أعلنت الوزارة عن أربع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

الإمارات فيروس كورونا

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