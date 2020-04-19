تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2820 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان اليوم - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 11369 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب حتى صباح اليوم.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 138 حالة حتى الآن؛ بينما تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 322 حالة.