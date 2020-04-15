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وزير الصحة البريطاني: من حق أقارب مرضى كورونا التواجد معهم قبل الوفاة

11:08 م الأربعاء 15 أبريل 2020
وزير الصحة البريطاني: من حق أقارب مرضى كورونا التواجد معهم قبل الوفاة

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - أ ش أ

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، تغيير الإجراءات الخاصة بالنسبة لوجود أفراد عائلة المريض بفيروس كورونا بالقرب منه عند اقتراب وفاته حتى يكون لديهم الفرصة في الوداع.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي الأربعاء في مقر رئاسة الوزراء إن "إرادة التواجد مع شخص تحبه في لحظاته الأخيرة قبيل الوفاة أحد الغرائز الإنسانية".

وكشف هانكوك، حسب صحيفة "إيفننج ستاندارد"، أنه بكى بشدة بسبب التقارير الصحفية التي ذكرت أن الفتى محمد عبد الوهاب البالغ من العمر 13 عاما والذي توفي بسبب مرض كوفيد-19 توفي في وقت لم يكن أي من أبويه إلى جواره.

وأضاف "أنا سعيد بقولي إنه طوال العمل في الصحة العامة في إنجلترا وقسم الرعاية وأقسام أخرى فإننا سنقدم إجراء جديدا. وحتى نستطيع أن نقلل مخاطر العدوى قدر المستطاع سيتم منح الحق لأقرب الأقربين للمرضى الذين يوشكون أن يرحلوا لكي يودعوا محبيهم."

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى احتمال أن يتم غدا مد فترة تدابير الإغلاق قائلا:"لا نستطيع تخفيف أي من إجراءاتنا ولا نستطيع التوقف عن العمل الجاد الذي نقوم به الأن."

وأضاف:"هذه التضحية المشتركة – وأنا أعلم إنها تضحية – ستبدأ في العمل بشكل جيد لكننا لن نستطيع تخفيف هذه الإجراءات حتى يكون الأمر أمنا لفعل ذلك."

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مات هانكوك بريطانيا فيروس كورونا

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