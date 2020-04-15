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المفوضية الأوروبية: إجراءات مكافحة كوورنا مهمة لكن تكاليفها "هائلة"

12:28 م الأربعاء 15 أبريل 2020
المفوضية الأوروبية: إجراءات مكافحة كوورنا مهمة لكن تكاليفها "هائلة"

أورزولا فون دير لاين

بروكسل- (د ب أ):

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن القيود المفروضة في أوروبا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ضرورية، لكن "تكاليفها هائلة".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية توصي بتلبية ثلاثة شروط مسبقة لرفع الإجراءات ،بحسب خطوطها الإرشادية الجديدة ، وهي تلبية المعايير الخاصة بالوباء وضمان وجود طاقة كافية للنظام الصحي ومراقبة في شكل اختبارات كشف واسعة النطاق.

وطبقا للوثيقة "على الرغم من أن العودة إلى الحالة الطبيعية ستكون طويلة جدا، من الواضح أيضا أن إجراءات العزل المنزلي الاستثنائية لا يمكن أن تستمر لأجل غير مسمى".

وتابعت الوثيقة "خارطة الطريق غير الملزمة هي بمثابة "تهيئة الساحة لخطة تعافي شاملة واستثمار غير مسبوق".

أورزولا فون دير لاين المفوضية الأوروبية فيروس كورونا العزل المنزلي

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