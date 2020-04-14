سوريا: مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه داعش بتدمر
دمشق- (أ ش أ):
لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تدمر السورية، بعد انفجار لغم زرعته عناصر إرهابية من تنظيم "داعش".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة أن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات لقيا مصرعهما نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن شقيق الطفلين الثالث عمره 3 سنوات تعرض لجروح، حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مستشفى تدمر ونُقل بعدها إلى مستشفى الباسل في حمص لاستكمال العلاج.
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