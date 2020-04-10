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الأمم المتحدة: سيعاني اليمنيون من عدوى كورونا أكثر من أي دولة أخرى

08:50 م الجمعة 10 أبريل 2020
الأمم المتحدة: سيعاني اليمنيون من عدوى كورونا أكثر من أي دولة أخرى

الأمم المتحدة

وكالات:

أعلنت الأمم المتحدة، أن مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في اليمن، شديدة الصعوبة.

وأكدت المنظمة الأممية، وفقًا لفضائية العربية، اليوم الجمعة، أن نصف المرافق الصحية فقط تعمل في اليمن.

وتابعت "من المرجح أن يعاني المصابون بالعدوى في اليمن أكثر من أي مكان بالعالم"، مضيفة "حدث ما كنا نخشاه منذ أسابيع باليمن".

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وذكرت المصادر أن الإصابة سجلت في محافظة حضرموت، جنوبي البلاد.

وبعيد اكتشاف الحالة، أصدر محافظ حضرموت فرج البحسني، تعميما عاجلا باتخاذ إجراءات احترازية سريعة ومشددة في المحافظة المطلة على بحر العرب.

الأمم المتحدة فيروس كورونا كوفيد 19

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