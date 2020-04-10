فيديو - ردا على التشكيك.. الصين تدعو العالم لمشاركة تجربة ووهان للانتصار على كورونا

وكالات:

نشرت قناة "CGTN Arabic" الصينية تقريرا عن تجربة مدينة ووهان الصينية في مواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك ردًا على التشكيك في الجهود الصينية لمجابهة الفيروس.

وبدأت القناة تقريرها بالقول، إنه تم رفع قيود السفر عن مدينة ووهان بدءًا من منتصف ليل الأربعاء الماضي، وقبل 76 يومًا، وبالتحديد في 23 يناير، كانت المدينة في يأس تام. ورغم الإبلاغ عن 571 حالة إصابة بفيروس كورونا فقط، إلا أن إغلاق المدينة اعتبر أمرا لازما وضروريا من قبل السلطات الصينية.

وفي البداية، كان لدى الخبراء الطبيين الدوليين حساسية إزاء الإغلاق، لكنه تبين أنه الشيء الصحيح، بحسب ما قالت القناة. وفي غياب العلاج أو اللقاح، أثبتت ممارسة الحجر الصحي الصارم فعاليتها، حيث انخفض عدد الحالات الجديدة في ووهان إلى الصفر خلال 55 يوما، وفقا لتقرير مجلة "ساينس“ الذي استشهدت به، مشيرة إلى أن رد الفعل الصيني الأكثر جرأة قلل معدل الإصابة بنسبة 96% عما كان متوقعا.

وأضاف تقرير القناة: "لكن للأسف الشديد، تم وصم المدينة بهذا المرض، إضافة إلى الإهانة النفسية والجراح المعنوية التي لحقت بأهلها. عندما كان الإغلاق على أشده، اعتقد الكثيرون أنها مشكلة طويلة، والعديد من وسائل الإعلام انتقدت الإجراءات وركزت على الحريات المقيدة بدلا من الأرواح التي تم إنقاذها. حتى في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى بسرعة في بعض الدول، لا تزال هناك نقاشات حول ما إذا كان العلاج أسوأ من المشكلة. ثم بالطبع ظهرت ادعاءات بأن التضليل الإعلامي الصيني خدع العالم، في إشارة إلى تقارير الصحف الألمانية والغربية.

وختمت القناة تقريرها، في الوقت الحالي، فإن ووهان مستعدة لمشاركة تجربتها مع دول أخرى لتحقيق انتصار عالمي ضد الفيروس الذي أزهق أرواحا بما فيه الكفاية، ولن تذهب تضحية ووهان سدى.