كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان مبدئيًا بشأن تقاسم تكاليف الدفاع

سول - (أ ش أ):

أعلن مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سول وواشنطن اتفقتا مبدئيًا بشأن اتفاقية تقاسم تكاليف مرابطة القوات الأمريكية والتي يبلغ قوامها حوالي 28 ألفًا و500 فرد على أراضي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إنه من المحتمل أن تعلن سول وواشنطن عن هذا الاتفاق الحادي عشر اليوم.

وأضاف المصدر أن هناك احتمالات مختلفة، غير أنه من غير المستبعد أن تعلن سول وواشنطن اليوم عن اختتام محادثاتهما لتقاسم تكاليف الدفاع التي استمرت شهورًا.

ويقال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة توصلتا إلى زيادة مدة اتفاقية التدابير الخاصة الجديدة التي كانت مدتها سنة واحدة مؤقتًا، ومن المرجح أن تصل مدتها إلى 5 سنوات.

جدير بالذكر أن فترة صلاحية الاتفاقية كان تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام منذ الاتفاقية الأولى عام 1991، بيد أن فترة صلاحية الاتفاقية العاشرة السابقة استمرت سنة واحدة استجابة لاقتراح الجانب الأمريكي.

وأجرت سول وواشنطن 7 جولات من المفاوضات لتتوصلان إلى اتفاق بشأن اتفاقية التدابير الخاصة منذ سبتمبر العام الماضي.