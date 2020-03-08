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فرنسا تحظر أي تجمع يضم أكثر من ألف شخص لمنع تفشي كورونا

11:29 م الأحد 08 مارس 2020
فرنسا تحظر أي تجمع يضم أكثر من ألف شخص لمنع تفشي كورونا

أوليفييه فيران

باريس - (د ب أ)

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الأحد، إن بلاده ستحظر بشكل قاطع الفعاليات التي يتجمع فيها أكثر من ألف شخص، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وجاء هذا القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال فيران إن هناك استثناءات لهذا الإجراء، مشيرًا إلى أن السلطات تقوم بتجميع قائمة بالأحداث "المفيدة لحياة الأمة".

وكانت فرنسا قد حظرت في وقت سابق الفعاليات التي يحضرها أكثر من خمسة آلاف شخص، وخاصة في الأماكن المغلقة.

وأصيب أكثر من 1100 شخص في فرنسا بالفيروس، وتوفي 19 شخصا، حسب وسائل إعلام فرنسية.

أوليفييه فيران فيروس كورونا باريس فرنسا

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