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انهيار فندق للحجر الصحي في الصين.. ومرضى كورونا تحت الأنقاض (فيديو)

04:54 م السبت 07 مارس 2020
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كتبت - إيمان محمود:
أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، اليوم السبت، انهيار أحد الفنادق الذي كان يُستخدم كحجرًا صحيًا للمُصابين بفيروس كورونا "كوفيد19".
وأوضحت الحكومة الصينية، أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي للصين، بحسب وسائل الإعلام الصينية.


ولم يتم التأكد من عدد المُحاصرين تحت الأنقاض، لكن السلطات قالت إن 70 شخصًا تقريبًا مُحاصرين، فيما تم إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن.
وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة.


وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الفندق المنكوب، وعمال الطوارئ وهم يمشطون حطام المبنى في المقاطعة الجنوبية، كما أظهرت تحول الفندق إلى كومة أنقاض.


فيما لم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد، وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.

الصين انهيار فندق فندق الحجر الصحي فيروس كورونا

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