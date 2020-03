انهيار فندق للحجر الصحي في الصين.. ومرضى كورونا تحت الأنقاض (فيديو)

كتبت - إيمان محمود:

أعلنت سلطات مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، اليوم السبت، انهيار أحد الفنادق الذي كان يُستخدم كحجرًا صحيًا للمُصابين بفيروس كورونا "كوفيد19".

وأوضحت الحكومة الصينية، أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي للصين، بحسب وسائل الإعلام الصينية.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020



ولم يتم التأكد من عدد المُحاصرين تحت الأنقاض، لكن السلطات قالت إن 70 شخصًا تقريبًا مُحاصرين، فيما تم إنقاذ 28 شخصًا حتى الآن.

وتعمل خدمات الطوارئ الصينية على البحث عن الأشخاص العالقين تحت الأنقاض الذي انهار فجأة.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020



وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض الفندق المنكوب، وعمال الطوارئ وهم يمشطون حطام المبنى في المقاطعة الجنوبية، كما أظهرت تحول الفندق إلى كومة أنقاض.

Breaking Just Now: A 6-story hotel allegedly used for Wuhan #coronavirus quarantine in Fujian Province collapsed. Around 70 people were trapped inside. pic.twitter.com/tB5mUWykWZ — World Updates (@Rntk____) March 7, 2020



فيما لم يتم تحديد أسباب وملابسات الحادث بعد، وما إذا كان هناك جنسيات أجنبية بين نزلاء الفندق المنكوب من عدمه.