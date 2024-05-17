أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبو عبيدة، إن منذ 7 أكتوبر وشعب غزة ومقاوموه يخوضون حربا غير متكافئة ودفاعا أسطوريا ضد همجية الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أبو عبيدة، أنه خلال أيام وليال وأسابيع طويلة مارس الاحتلال وحكومته النازية فيها أبشع جرائم الإبادة ضد شعبنا، موضحا أن جيش الاحتلال يتفاخر بجرائمه التي ارتكبها في غزة كإنجازات عسكرية.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام، أن الترويع والإجرام والتدمير الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من الاحتلال في غزة، مشيرا إلى أنه كما توعدنا الاحتلال في كل مرة أنه حيث يطمح إلى تسجيل نصر أو إنجاز سيجدنا أمامه.

وأكمل أبو عبيدة، أن الاحتلال في سلسلة من التخبط قرر بدء عدوان بري على رفح وحي الزيتون وجباليا ظانا أنها باتت أهدافا سهلة، موضحا أن جيش الاحتلال متوهم أنه إذا أحرق الأخضر واليابس منذ أكثر من 7 أشهر فإنه لن يجد فيها مقاومة تذكر: "الاحتلال يدخل الجحيم من جديد ويواجه مقاومة أشد".

وأوضح أبو عبيدة، أن المجاهدون تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية صهيونية في محاور القتال بغزة، مشيرا إلى أن الاحتلال في كل مناطق توغله يعد قتلاه وجرحاه بالعشرات ولا يكاد يتوقف عن انتشال جنوده، قائلا: "الاحتلال يعلن عن جزء من خسائره لكن ما نرصده أكبر بكثير".