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كمبوديا تسجل ثاني إصابة بكورونا

03:46 م السبت 07 مارس 2020
كمبوديا تسجل ثاني إصابة بكورونا

كمبوديا تسجل ثاني إصابة بكورونا

بنوم بنه- (د ب أ):

أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في كمبوديا، لي أيلان، خلال مؤتمر صحفي، السبت، أن كمبوديا سجلت "ثاني حالة إصابة مؤكدة معمليا" بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال وزير الصحة مام بونهينج إن الحالة المصابة هي لرجل كمبودي (38 عاما) وهو في الحجر الصحي في المستشفى، وهي أول حالة مؤكدة لمواطن كمبودي ، حسبما ذكر موقع "في أو دي" الإخباري المحلي على تويتر.

وأضاف بونهينج أن المصاب هو بين أربعة أشخاص خالطوا مواطنا يابانيا تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الجاري بعدما غادر كمبوديا.

وعالميا جرى تسجيل ما يقرب من مئة ألف حالة مصابة بكوفيد-19 إلى جانب 3380 حالة وفاة.

كمبوديا فيروس كورونا

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