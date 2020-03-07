ارتفاع الوفيات جراء فيضانات البرازيل إلى 35

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في البرازيل، اليوم السبت، إلى 35.

وأفادت بوابة "جي 1" الإخبارية بأن 45 شخصا لا يزالوا في عداد المفقودين بعدما ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا بالساحل الجنوبي الشرقي حول ولاية ساو باولو.

ولقي 28 شخصا حتفهم في بلدة جاروجا الساحلية، وأربعة في ميناء سانتوس وثلاثة آخرين في ساو فيسنت.

وتجاوز معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة الأسبوع الماضي المقدار الذي تم توقعه لشهر مارس بأكمله.

وبشكل عام، تعد الفترة من ديسمبر إلى إبريل الأكثر هطولا للأمطار في جنوب البرازيل. توفى العشرات من الأشخاص في فيضانات وانهيارات أرضية منذ بداية العام.