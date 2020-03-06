"وول ستريت": فيسبوك يزيل إعلانات حملة إعادة انتخاب ترامب

واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن موقع تواصل الاجتماعي "فيسبوك" أزال إعلانات حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ"التعداد" نظرًا لانتهاكها سياسة الشركة بهدف منع نشر المعلومات المضللة والالتباس حول التعداد الرسمي للولايات المتحدة لعام 2020.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الاعلانات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي عبر شبكة التواصل الاجتماعي سألت الشعب عن الاحصاء الرسمي للدوائر المؤتمرية لعام 2020 ثم توجه المستخدم لموقع للتبرع لدعم ترامب في إعادة انتخابة برسالة محتواها "المعلومات التي يتم جمعها من هذا الاستطلاع ستساعدنا في صياغة استراتيجيتنا لمنطقة الكونجرس".

ومن جانبه، قال "فيسبوك" أمس الخميس، إنها "تعد المرة الاولى التي تزيل فيها الشركة إعلانا لحملة ترامب نظرًا لانتهاكها لسياسة التدخل في التعداد".

ولفت المتحدث باسم "فيسبوك" إلى أن هناك سياسات لمنع الالتباس حول الإحصاء الأمريكي وأن هذا مثال على تلك التي يتم فرضها.

يذكر أن التعداد الرسمي للسكان منصوص عليه في دستور الولايات المتحدة يتم إعلانه كل 10 سنوات مع عد كل مقيم .

وكان فيسبوك قد تعرض لانتقادات لاذعة في وقت سابق، لرفضه إزالة إعلان حول إعادة انتخاب دونالد ترامب تظهر فيه معلومات خاطئة وزائفة بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي شهر أكتوبر الماضي، واستجابة لتنامي القلق من استغلال مواقع التواصل في الحملات الانتخابية، أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيحظر الإعلانات السياسية على منصته في حين لا تحظر جوجل وشركتها التابعة يوتيوب هذه الإعلانات، لكنها أدخلت الشهر الماضي تعديلات وإيضاحات على سياستها بما في ذلك الحد من الاستهداف الدقيق للمستخدمين .

يشار إلى أنه في الولايات المتحدة، يتولى مكتب التعداد حصر عدد السكان وتوزيع الدوائر المؤتمرية بحسب عدد سكانها وتضم كل دائرة مؤتمرية ما يقارب 600 الف نسمة ويبلغ تعدادها 435 دائرة مؤتمرية في الولايات المتحدة على أن يناط بمكتب التعداد تحديث بياناته كل عشر سنوات لمتابعة التغييرات السكانية وليتولى أيضا تغيير عدد الدوائر المؤتمرية وتوزيعها مرة أخرى.