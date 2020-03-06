أبو الغيط يناقش مع سكرتير عام الأمم المتحدة تطورات الأزمة الليبية

القاهرة - أ ش أ

اجرى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مباحثات مع أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة ، تناولت آخر التطورات ذات الصلة بالأزمة الليبية، وخاصة في أعقاب الطلب الذي تقدم به المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لإعفائه من منصبه يوم الاثنين الماضي.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط نقل لجوتيريس – في اتصال هاتفي جرى بينهما – خالص تقديره لغسان سلامة على الدور الهام الذي إضطلع به وإخلاصه في خدمة جهود السلام والإستقرار في ليبيا طوال فترة عمله ، وجدد بهذه المناسبة حرص الجامعة العربية الكامل على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة بغية حلحلة الأزمة الليبية ومساندة كل جهد يرمي إلى إيقاف العمليات العسكرية الدائرة في البلاد ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والإقتصادية التي إنطلقت في أعقاب قمة برلين .

وأضاف المصدر أن أبو الغيط أطلع السكرتير العام على أهم نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة الذي عقد على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي ، والذي صدر عنه قراراً يتضمن إلتزاماً من الدول العربية بالعمل من خلال الجامعة كي تضطلع بدورها الأساسي وبشكل أكثر فعالية من أجل تسوية الأزمة الليبية ، بما في ذلك عبر تعزيز آليات التعاون مع الأمم المتحدة ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي؛ وعبر أبو الغيط في هذا الإطار للسكرتير العام عن ثقته في أنه سيتم إختيار شخصية عربية أخرى متميزة خلفاً لغسان سلامة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا وتكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع الليبي وتركيبة المجتمع الليبي والأبعاد العربية المتعددة ذات الصلة بالوضع في البلاد.

وأشار المصدر أن إلى جوتيريس رحب من ناحيته بإلتزام الجامعة العربية الثابت بتسوية الأزمة الليبية وحرصها على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الإتجاه، مؤكدا على أن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود التي أطلقها غسان سلامة على كافة مسارات الحوار الليبية.

وأضاف أن المبعوث الأممي الجديد لليبيا الذي سيقوم بإختياره سيعول كثراً على الدور الأساسي للجامعة ودولها الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد.