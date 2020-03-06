وزير الصحة الألماني يعارض تقييد السفر في الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

بروكسل- (د ب أ):

رغم الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، عارض وزير الصحة الألماني ينز شبان تقييد السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال شبان اليوم الجمعة قبل اجتماع طارئ مع نظرائه في الاتحاد في بروكسل: "ما زلت أرى أنه ليس من المناسب اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من حركة السفر عبر الحدود بناء على ما نعلمه اليوم عن وضع الفيروس... وإذا توصلنا إلى توافق اليوم سيكون ذلك إشارة مهمة".

ويلتقي اليوم وزراء صحة الدول الأعضاء في الاتحاد للمرة الثانية في غضون ثلاثة أسابيع لتنسيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال شبان إن الوضع تغير بشدة منذ آخر اجتماع للوزراء، مضيفا أن المباحثات في ذلك الحين كانت تدور حول درء انتقال وباء كورونا من الصين إلى الاتحاد الأوروبي، وقال: "الآن يدور الأمر حول مقاومة الفيروس سويا".

وتختلف إجراءات التعامل مع الفيروس من دولة لأخرى حتى الآن، حيث قررت إيطاليا على سبيل المثال إغلاق كافة المدارس، بينما رفضت ألمانيا هذا الإجراء معتبرة إياه مبالغا فيه. ولا يمتلك الاتحاد الأوروبي صلاحيات لتنسيق السياسة الصحية للدول، حيث إنه شأن خاص بكل دولة في الاتحاد.

وذكر شبان أنه من المجالات التي يمكن أن يتصرف فيها الاتحاد على نحو مشترك، البحث العلمي عن أدوية مضادة للفيروسات لمعالجة المرض وتطوير لقاح للوقاية.

وحتى أمس الخميس، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي نحو 4200 حالة، بحسب بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض.

وبلغ عدد حالات الإصابة في ألمانيا اليوم الجمعة 534 حالة، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل. ولم تسجل ألمانيا حتى الآن أي حالة وفاة جراء الفيروس، بينما بلغ عدد حالات الوفاة على مستوى أوروبا 112 حالة.