الصحة الفلسطينية: الاشتباه في إصابة 4 أشخاص بكورونا في الضفة الغربية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاشتباه في إصابة 4 أشخاص بفيوس كورونا الجديد في أحد فنادق محافظة بيت لحم.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، الخميس، أنها "تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، دعت الوزارة المواطنين إلى "الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية".

وأضافت: "أخذنا عينات من أجانب بولنديين وأمريكييين ومن 21 عامًلا بالفندق.. معظم الفحوصات سلبية، لكن هناك حالات مشتبه فيها قُمنا بتحويلها للفحص وبانتظار النتائج كي يتم اطلاع الجمهور عليها فور صدورها ."

كانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق تسجيل 15 إصابة بالفيروس لإسرائيليين عائدين من الخارج.