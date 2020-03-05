نيوزيلندا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

ولينجتون - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية اليوم الخميس تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا.

وتعود حالتان لشخصين سافرا مؤخرا لإيران، في حين تعود الحالة الثالثة لشخص زار شمال إيطاليا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن مستشفيات نيوزيلندا يمكنها التعامل مع الوضع.

وأضافت " نظامنا للصحة العامة مصمم لمثل هذا التفشي".

ومن ناحية أخرى، قال وزير النقل في سنغافورة كاو بون وانج في البرلمان إنه يمكن إرجاء بناء صالة خامسة بمطار تشانجي، أحد أكثر المطارات إشغالا في العالم، في حال استمر تفشي فيروس كورونا.

وقد سجلت سنغافورة 112 حالة إصابة، بينها 79 حالة شفاء. وأضاف الوزير أنه يمكن إرجاء مشاريع البنية التحتية الأخرى الخاصة بالنقل.