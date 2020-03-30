الخارجية الأمريكية : أعدنا 18 ألفا من الرعايا الأمريكيين العالقين بالخارج

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أعادت أكثر من 18000 من رعاياها الذين كانوا عالقين بالخارج جراء تفشي فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وأشارت مصادر مسئولة بالوزارة الأحد إلى أن 18406 مواطنين عادوا على متن 178 رحلة طيران من بين إجمالي 33 ألفا من المواطنين ينتظرون مساعدة حكومة بلادهم لإعادتهم للوطن.

ولفتت إلى أن هناك خطة لتوفير 60 رحلة جوية خلال هذا الأسبوع لهذا الغرض وأنه سيتم تخصيص المزيد من الرحلات إذا احتاج الأمر.

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر " لن نهدأ حتى نستعيد جميع الأمريكيين للوطن ممن يرغبون في ذلك".