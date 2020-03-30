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تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

03:24 ص الإثنين 30 مارس 2020
تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال

داكار - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف صار الأحد تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير - في تصريح بثته الاذاعة السنغالية - إن من بين الحالات الالمصابة 4 حالات قادمة من الخارج، و8 حالات اتصال للمتابعة.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن عدد المصابين بالفيروس وصل 142 حالة، وتم شفاء 27 حالة.

يشار إلى أن الرئيس السنغالي ماكي صال أعلن الاثنين الماضي حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد.

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