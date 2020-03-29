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إغلاق بريطانيا "قد يستمر حتى يونيو المقبل"

01:45 م الأحد 29 مارس 2020
إغلاق بريطانيا "قد يستمر حتى يونيو المقبل"

أرشيفية

لندن- (بي بي سي):

حذر خبير بريطاني بارز من أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بلاده لمواجهة انتشار فيروس كورونا قبل أسبوع تقريبًا قد يتم تمدديها حتى يونيو المقبل.

وقال البروفيسور نيل فيرجسون، الأستاذ بجامعة إمبريال كوليدج لندن، لصحيفة صنداي تايمز: "سيتعين علينا الاستمرار في الإغلاق الكامل للبلاد، لفترة طويلة ربما حتى نهاية مايو، أو أوائل يونيو.

وأضاف البروفسور الذي يقدم النصح للحكومة البريطانية أنه حتى لو تم رفع الإغلاق الكامل ، "فربما سيظل الناس بحاجة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لأشهر قادمة."

وسجلت بريطانيا نحو 17 ألف إصابة وأكثر من ألف وفاة. وضمت قائمة المصابين ولي العهد الأمير تشارلز ورئيس الوزراء بوريس جونسون.

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BBC
بريطانيا لندن إغلاق بريطانيا فيروس كورونا

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