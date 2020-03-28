أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

أمريكا: إصابة ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك بفيروس "كورونا"

08:16 ص السبت 28 مارس 2020
أمريكا: إصابة ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك بفيروس "كورونا"

أمريكا إصابة ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك بفيروس كورو

نيويورك - (أ ش أ):

أصيب أكثر من ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك بعد تسجيل ٢٠٠ إصابة بين أفراد الشرطة في يوم واحد.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن ٤١١١ من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل ١٧٠ حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

وأبلغ نحو ألفي من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو ١٧% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق.

وأعلن مفوض الشرطة بالولاية ديرموت شيا - في وقت سابق - عن 322 حالة، لكنه توقع أن يزداد العدد مع مزيد من الاختبارات.

وكرر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو ثقة المفوض في أن شرطة نيويورك قادرة على استيعاب الركود، قائلاً: "إن المدينة لم تطلب أي مساعدة خارجية".​

هذا المحتوى من

نيويورك فيروس كورونا أمريكا

الخبر التالى:

الدفاع الروسية: الاختصاصيون العسكريون يواصلون مكافحة "كورونا" في إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جاهز خلال 11 شهراً".. روسيا تعلن تطوير 7 نماذج للقاحات كورونا