أمريكا: إصابة ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك بفيروس "كورونا"

نيويورك - (أ ش أ):

أصيب أكثر من ٥٠٠ شرطي في ولاية نيويورك الأمريكية بفيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك بعد تسجيل ٢٠٠ إصابة بين أفراد الشرطة في يوم واحد.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن إدارة الشرطة بنيويورك أفادت بأن ٤١١١ من الضباط سجلوا إجازة مرضية، وجرى تسجيل ١٧٠ حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف إدارة الإطفاء بولاية نيويورك.

وأبلغ نحو ألفي من عناصر مكافحة الحرائق بإجازات مرضية، ما يمثل نحو ١٧% من طاقة إدارة مكافحة الحرائق.

وأعلن مفوض الشرطة بالولاية ديرموت شيا - في وقت سابق - عن 322 حالة، لكنه توقع أن يزداد العدد مع مزيد من الاختبارات.

وكرر رئيس البلدية بيل دي بلاسيو ثقة المفوض في أن شرطة نيويورك قادرة على استيعاب الركود، قائلاً: "إن المدينة لم تطلب أي مساعدة خارجية".​