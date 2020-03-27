‏‎الجزائر.. ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ٤٠٩ والوفيات إلى ٢٦

وكالات:

أعلنت السلطات الجزائرية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 409 والوفيات إلى ٢٦، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث.

أصدر عبد العزيز جراد الوزير الأول "رئيس الوزراء الجزائرى"، مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلى الجزئى إلى 9 ولايات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، وطبقًا للتدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس "كورونا" ومكافحته.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن جراد أصدر مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر إلى بعض الولايات، هى باتنة، تيزى وزو، سطيف، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس، الوادى وتيبازة.