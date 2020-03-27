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ميركل: النقاش حول تخفيف إجراءات مكافحة كورونا سابق لأوانه

09:40 ص الجمعة 27 مارس 2020
ميركل: النقاش حول تخفيف إجراءات مكافحة كورونا سابق لأوانه

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن تخفيف إجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد.

وقالت ميركل مساء أمس الخميس في برلين إنها تريد أن تقول بكل وضوح "إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للحديث عن تخفيف الإجراءات"، موضحة أنه من المتوقع الآن أن يتضاعف عدد الإصابات في غضون أربعة أو خمسة أيام، مشيرة إلى ضرورة تمديد هذه الفترة إلى عشرة أيام بهدف عدم إثقال كاهل النظام الصحي.

وأوضحت ميركل أن فترة حضانة المرض تستمر على الأقل خمسة أيام وقد تمتد إلى ١٤ يوما، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها على نطاق واسع في ألمانيا اعتبارا من يوم الاثنين الماضي لم يمض عليها وقت كاف لتظهر نتائجها، مناشدة المواطنين لذلك الصبر.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يفوق ٤٣ ألف إصابة، وزاد عدد الوفيات عن ٢٦٠ وفاة.

أنجيلا ميركل فيروس كورونا ألمانيا

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