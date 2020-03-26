أمريكا تتخطى الصين وإيطاليا على رأس قائمة إصابات كورونا بأكثر من 82 ألف حالة

وكالات:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، قائمة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 82 ألف شخص، لتتخطى الصين الثانية وإيطاليا الثالثة.

وبحسب تصنيف جامعة جون هوبكينز الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سجلت 1124 إصابة جديدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ووصل عدد الوفيات بالولايات المتحدة إلى 1179 شخصًا، وتتصدر مدينة نيويورك قائمة الولايات المنكوبة بعدما سجلت 281 وفاة جديدة.

وسجلت نيويورك وحدها حوالي 38 ألف حالة من الإصابات في أمريكا.

ووصل حجم الوفيات في العالم حاليًا إلى أكثر من 23 ألف شخص، وأصيب ما يزيد عن 500 ألف آخرين بالفيروس الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية.