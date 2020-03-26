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ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 1102 حالة

11:10 ص الخميس 26 مارس 2020
ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 1102 حالة

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 1102 ح

إسلام آباد- (د ب ا):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور في باكستان اليوم الخميس لتصل إلى 1102 حالة.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة في إقليم السند، كما سجلت العاصمة إسلام آباد خمس حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وسجل إقليم بلوشستان 12 حالة إصابة جديدة ، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة بالإقليم 131 حالة.

وكانت باكستان قد سجلت ثامن حالة وفاة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

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